Papa Francisc s-a adresat producatorilor de arme, cerandu-le sa se opreasca, deoarece „razboiul devoreaza copiii patriei”, relateaza AFP. Apelul a fost facut in timpul unei scurte predici cu ocazia slujbei oficiate de Papa Francisc la cimitirul francez din Roma, marți, 2 noiembrie, Ziua Morților in Biserica Catolica. Situat pe dealul Monte Mario, in nordul capitalei Italiei, acest cimitir adaposteste mormintele a circa 1.700 de soldati – crestini si musulmani – ai corpului expeditionar francez, care au murit in timpul campaniei din Italiei din 1943 si 1944 luptand impotriva trupelor germane. „Aceste…