Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan susține ca reacția insuficienta a comunitații mondiale la ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia in 2014 a dus la actuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia acumuleaza resurse pentru a incercui orasul Dnipro (centru) in incercarea de a priva Ucraina de accesul la Marea Neagra si Marea Azov, a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, intr-o postare pe Facebook, potrivit CNN.

- Occidentul a aplicat sancțiuni grele Federației Ruse pentru invazia din Ucraina. Unele chiar fara precedent - cum ar fi ”nucleara”, adica excluderea celor mai multe banci comerciale rusești din sistemul SWIFT și interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrala a Rusiei. Companiile internaționale pleaca…

- Rusia ar fi cucerit toata coasta de Sud a Ucrainei, care cuprinde orașul port Mariupol, dar și orașul Melitopol, unul dintre cele mai mari din Ucraina. In Mariupol, rușii au folosit rachete termobarice, pentru prima data in aceste razboi. In aceste condiții, Rusia deține controlul total la Marea Azov.…

- Rusia ar fi cucerit toata coasta de Sud a Ucrainei, care cuprinde orașul port Mariupol, dar și orașul Melitopol, unul dintre cele mai mari din Ucraina. In Mariupol, rușii au folosit rachete termobarice, pentru prima data in aceste razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul Kievului, fostul mare boxer Vitali Klitschko, 50 de ani, a transmis un mesaj de incurajare populației, dupa ce Rusia a invadat Ucraina și a bombardat inclusiv capitala țarii, informeaza DigiSport. „Situația de la Kiev este deocamdata sub control, dar desigur ca oamenii sunt speriați. Suntem…

- Militarii și polițiștii de frontiera au impiedicat incalcarea frontierei de stat a Rusiei de catre un grup de „sabotaj” și recunoaștere de pe teritoriul Ucrainei. Cinci „infractori” au fost „distruși” (n.r. uciși), informeaza serviciul de presa al Districtului Militar de Sud din Federația Rusa, relateaza…

- Opozitia din Ungaria i-a cerut premierului ultranationalist Viktor Orban sa-si anuleze vizita programata pentru 1 februarie in Rusia, unde urmeaza sa-l intalneasca pe presedintele Vladimir Putin, deoarece considera ca aceasta intrevedere afecteaza interesele tarii central-europene, transmite marti EFE.…