- Cornel Filimon (corespondența speciala) Combaterea pandemiei capata accente tot mai neobișnuite in Germania. Dupa stațiile de “alimentare cu aer” organizate in curțile școlilor – spații in care copiii iși pot da jos masca pentru cateva minute -, miercuri aflam ca oamenii strazii intra sub incidența…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Președintele Comisiei Permanente pentru Vaccinare (Stiko) din Germania, Thomas Mertens, afirma ca nu și-ar vaccina, cel puțin deocamdata, propriii copii mici impotriva coronavirusului. Motivul il constituie “datele insuficiente” despre efectele vaccinurilor, a…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Intr-o intervenție fara precedent in pandemie, ministrul german interimar al sanatații, creștin-democratul Jens Spahn, amenința persoanele nevaccinate ca in 2022 drepturi extinse vor fi acordate numai persoanelor recuperate și vaccinate (acestea din urma numai…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Respinsa in nenumarate randuri de guvernul de la Berlin, ideea obligarii anumitor angajați sa se vaccineze revine in centrul atenției, incurajata de explozia de cazuri de COVID-19 in Germania, care consemneaza mai multe infecții ca niciodata de la izbucnirea crizei.…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Incetarea așa-numitei situații epidemiologice de anvergura naționala la 25 noiembrie nu inseamna ca landurile federale nu vor putea continua sa ia masurile care se impun in urmatoarea perioada, subliniaza partidele social-democrat, ecologist și liberal, aflate…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Joia trecuta, strada din fața bisericii protestante Frauenberg din Nordhausen (landul Turingia) parea sa aiba nevoie de intervenția unei mașini de salubrizare, dupa ce un afgan in varsta de 25 de ani a profanat lacașul de cult, aruncand pe caldaram aproape tot…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) In spiritul ”libertații religioase și al diversitații”, administrația orașului Koln a hotarat sa permita chemarea la rugaciune a muezinului in difuzoare, explicand ca este vorba despre ”un gest de respect” fața de comunitatea musulmana care traiește in metropola…