Stiri pe aceeasi tema

- E disperare in sistemul de sanatate. Dupa ce peste 100 de cadre medicale s-au infectat la Suceava și in alte spitale din țara, un medic iese la rampa cu acuzații grave. Un medic din Arad susține ca este acasa izolat cu 3 copii și soție și are de cateva zile simptome de coronavirus, dar așteapta rezultatele…

- Un medic din Arad susține ca este acasa izolat cu 3 copii și soție și are de cateva zile simptome de coronavirus, dar așteapta rezultatele testului degeaba. Postarea sa pe Facebook este comentata de o persoana care ii scrie ca, intre timp, a fost confirmat pozitiv. Bogdan Pitiș, un medic de la Spitalul…

- Inchiderea granițelor pentru cetațenii straini, masura prevazuta in ordonanța militara menita sa previna raspandirea virusului COVID-19, a intrat in vigoare duminica seara. De ieri, de la ora 22.00, Poliția de Frontiera interzice intrarea strainilor sau apatrizilor prin punctele de trecere a frontierei…

- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…

- ​​Romania a testat puțin peste 3.000 de suspecți de coronavirus, in timp ce alte țari au testat zeci de mii de suspecți. Țara noastra nu are suficiente teste, iar masurile de izolare ar trebui sa compenseze acest lucru și sa fie mult mai stricte - practic, doar farmaciile și magazinele alimentare ar…

- Un eveniment de mediu a avut loc in organizarea Business Review, la care au participat invitați din județele Arad, Bihor și Timiș. Tema dezbatuta a fost cea a deșeurilor menajere, sub genericul „Romania sustenabila”. Moderatorul discuțiilor a fost Ionuț Georgescu, CEO al FEPRA Internațional, una dintre…

- ALTEX Romania, unul dintre cei mai mari retaileri electro-IT din Romania, continua strategia de extindere la nivel national si anunta deschiderea unui nou magazin in Arad, pe 30 ianuarie. Acesta este cel mai mare centru de servicii al retelei din tara, amenajat pe o suprafata de 4000 de metri patrati.…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, duminica, primul buletin informativ al Comitetului interministerial, format din specialisti, sub coordonarea ministrilor Sanatatii, Afacerilor Externe, Afacerilor Interne si Transporturilor, pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus,…