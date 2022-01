Stiri pe aceeasi tema

- Apelul Papei Francisc pentru evitarea razboiului in Ucraina: „Va rog, fara razboi! Omenirea merita pace” Papa Francisc a facut miercuri un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic. Amintind de cel de-al Doilea…

- In vreme ce autoritațile din Rusia anunța ca s-a intrat intr-o perioada de maxime tensiuni cu Vestul, iar SUA avertizeaza ca un posibil razboi se apropie, cetațenii Moscovei nu vad plauzibila o escaladare a conflictului cu Ucraina intr-o confruntare armata. Principalele subiecte de discuție ale locuitorilor…

- Moscova a amenintat vineri tarile occidentale cu "cele mai grave consecinte" daca ele vor continua sa ignore "ingrijorarile legitime" in ceea ce priveste intarirea militara a SUA si NATO in Ucraina si la frontierele Rusiei, relateaza AFP. "Acest lucru poate fi evitat daca Washingtonul reactioneaza…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- Suveranul Pontif s-a intalnit pentru prima oara cu patriarhul Rusiei, Kirill, in 2016 in Cuba, aceasta fiind prima data cand un papa se intalneste cu seful Bisericii Ortodoxe Ruse de la marea schisma care a impartit crestinismul in doua mari ramuri, vestica (catolica) si estica (ortodoxa).Cele doua…