- Ambasada Ucrainei de la Vatican i-a raspuns, duminica, Papei Francisc ca in Al Doilea Razboi Mondial nimeni nu a vorbit „despre negocieri de pace cu Hitler”, dupa ce suveranul pontif i-a sugerat guvernului de la Kiev, intr-un interviu, sa „aiba curajul steagului alb” și sa negocieze pentru incheierea…

- Intr-un interviu inregistrat luna trecuta de un post de radio elvețian și preluat de Reuters, Papa Francis a declarat ca Kievul ar trebui sa aiba curajul de a negocia sfarșitul conflictului armat cu Rusia, in contextul unei incapacitați de a respinge complet forțele ruse de pe teritoriul Ucrainei. Citește…

- In acest context, arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis marti, seful statului a atras atentia asupra implicatiilor pe care razboiul declansat de Rusia le are asupra securitatii europene si euroatlantice si in special asupra securitatii la Marea Neagra, regiune in care efectele…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, la reuniunea privind sprijinul acordat Ucrainei, organizata de președintele Macron. La reuniune partica o serie de lideri aliati. Intalnirea de lucru vizeza razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si intensificarea eforturilor pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat vineri afirmatiile presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, potrivit carora Romaniei si Ungariei li s-au luat o parte din pamanturi si au fost date Ucrainei. Ciolacu a declarat ca „Ucraina este un stat suveran si independent”, iar Romania a incheiat acorduri privind…

- Budapesta se va opune prin veto aderarii Bulgariei la spatiul Schengen in cazul in care guvernul de la Sofia nu abroga noua taxa pe tranzitul gazului rusesc, a anunțat sambata, 16 decembrie, Ministerul de Externe ungar, scrie Agerpres preluand Reuters.Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, afirma…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marti un mesaj de unitate la conferinta de presa comuna cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden. Liderul de la Kiev s-a declarat bucuros ca a primit invitatia de a veni la Washington, pentru a-i transmite presedintelui Biden ceea ce tara sa a realizat…