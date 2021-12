Apele Române: Riscul de inundații în bazinul hidrografic Crișuri s-a diminuat Interventia de stopare a eroziunii de mal realizata de catre Apele Romane Crisuri, precum si atenuarea viiturilor formate pe Crisul Alb si afluentul acestuia, Valea Halmagel, prin acumularile de la Mihaileni si Halmagel, au contribuit la scaderea debitelor in aval, informeaza Administratia Nationala “Apele Romane” (ANAR). Astfel, riscul de inundatii in bazinul hidrografic Crisuri a fost redus. Totodata, in urma precipitatiilor inregistrate in bazinul superior al raului Aries, din judetul Alba, s-a format o viitura care a fost tranzitata in siguranta prin acumularea Mihoiesti de catre Apele Romane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

