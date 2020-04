Apel pentru suspendarea drepturilor pasagerilor. 12 state din UE s-au aliat UE s-ar putea vedea nevoita sa suspende drepturile pasagerilor din cauza efectelor devastatoare pe care pandemia le are asupra aviatiei. 12 state membre cer ca operatorii aerieni sa nu mai fie obligati sa dea banii inapoi, asa cum prevede legislatia europeana, ci sa poata oferi vouchere.



Romanii care sperau ca vei primi banii inapoi pe biletele de avion pe care nu le-au mai putut folosi din cauza pandemiei, s-ar putea sa nu aiba noroc. 12 state membre ale Uniunii Europene s-au aliat si cer Comisiei Europene sa suspende temporar drepturile pasagerilor.



