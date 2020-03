Apel din Diasporă: ”NOI VENIM ÎN ȚARĂ, DODON PLEACĂ AFARĂ” Având in vedere acțiunile vadit îndreptate împotriva propriilor cetațeni de catre actuala conducere a RM, Guvern și președintele în persoana d-lui Dodon. Consider absolut necesara de a organiza grup de inițiativa pastrând distanta dintre oameni, sa mergem cu un protest pașnic la toate misiunile consulare a RM din Londra, Lisbon, Paris, Roma, Moscova etc.

Republica Moldova în persoana d-lui Dodon comite un genocid al poporului prin instalarea starii de carntina pe teritoriul țarii fara ca premergator sa adopte un pachet social pentru ajutorarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

