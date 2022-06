Apartamente în regim hotelier, la mare, care se pot plăti cu vouchere de vacanță Unii proprietari care inchiriaza apartamente in regim hotelier, pe litoral, accepta, mai nou, și vouchere de vacanța. Aceștia spun ca prețurile la cazare au ramas la fel ca anul trecut. La momentul de fața, gradul de rezervare pentru sezonul estival este de 50-60%, spun reprezentanții companiei Rezident. “Cererea foarte mare vine pe fondul eliminarii restricțiilor sanitare, pe litoral fiind deschise cluburile, restauratele, dar și datorita faptului ca am menținut tarifele din 2021 ori am oferit o noapte de cazare gratuita la un pachet de patru, in programul ‘Litoralul pentru toți’. In plus, temperaturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

