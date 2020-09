Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Speak, Ștefania, a avut o apariție de senzație la mare. Ștefania a purtat cel mai incitant și minuscul costum de baie. Vedeta a atras astfel atenția tuturor celor care s-au aflat la momentul respectiv pe plaja. Iubita lui Speak, Ștefania, apariție de senzație pe litoral. Cum a aparut vedeta…

- Incredibil cum a ajuns sa arate o prezentatoare renumita de la noi. Este vorba despre Paula Chirila. Vedeta TV s-a ingrașat, in ciuda intervențiilor estetice la care a apelat. Cum arata o fosta prezentatoare celebra de la noi. Este de nerecunoscut in costum de baie Paula Chirila a profitat de vremea…

- Dolph Lundgren, unul dintre cei mai apreciați actori ai filmelor de la Hollywood in anii '80-'90, a ajuns la 62 de ani. Lundgren a fost filmat la plaja, in Malibu, de paparazzi alaturi de logodnica sa cu 38 de ani mai tanara, Emma Krokdal. Nascut in Suedia, Dolph Lundgren arata imbatranit, in schimb…

- Celebra actrița și cantareața Thalia și-a surprins fanii pe rețelele de socializare cu o serie de fotografii fierbinți. In varsta de 48 de ani, regina telenovelelor și-a etalat trupul sau impecabil, aparand in costum de baie și purtand o pereche de pantofi cu toc.