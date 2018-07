Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la Barcelona, 3.500 de oameni au aderat imediat, iar pana marti dimineata numarul membrilor a ajuns la 13.000, potrivit unor politicieni separatisti catalani.



Miscarea a fost fondata de fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat in prezent in exil in Germania, de succesorul sau, Quim Torra, si de politicianul si militantul catalan Jordi Sanchez, actualmente in detentie pentru rolul sau in referendumul privind autodeterminarea Cataloniei, organizat anul trecut si declarat ilegal de catre Madrid.…