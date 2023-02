Aparat care tratează chelia, la Spitalul Clinic CF Timișoara Un aparat aflat in dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic CF Timișoara ajuta la creșterea mai rapida a parului din zona afectata de alopecia areața, o boala autoimuna, pacienții beneficiind de terapie gratuita. ”Boala este una cronica, impredictibila și nu se poate aprecia cum evolueaza. Trebuie, insa, precizat ca nu este contagioasa. Caderea parului, care in unele situații se produce pe zone destul de intinse, poate avea drept cauza un deficit de vitamine, de fier sau proteine. Poate avea insa și cauze hormonale, dar cel mai adesea este rezultatul unei boli autoimune, spune dr. Claudia Tirziu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

