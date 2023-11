Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a afirmat luni ca fortele ruse incearca sa ocupe din nou Robotine, sat din sudul Ucrainei a carui eliberare, la sfarsitul lui august, a lasat sa se intrevada un progres in contraofensiva ucraineana, speranta ce nu s-a realizat, informeaza AFP.

- Armata ucraineana a afirmat luni ca fortele ruse incearca sa ocupe din nou Robotine, sat din sudul Ucrainei, a carui eliberare, la sfarsitul lui august, a lasat sa se intrevada un progres in contraofensiva ucraineana. In sud, „inamicul a incercat sa-si reocupe pozitiile langa Robotine, fara succes”,…

- Armata rusa copiaza tacticile Hamas și le pune in practica in razboiul din Ucraina. In luptele pentru Avdiivka, un fost centru industrial din Donbas care a devenit de cateva saptamani epicentrul unor lupte extrem de dure intre forțele ruse și ucrainene, militarii ruși au inceput sa sape tuneluri, in…

- Armata ucraineana a informat vineri ca a respins un nou asalt rusesc asupra orasului Avdiivka, centru industrial in estul tarii vizat in ultimele saptamani de intense atacuri rusesti, afirmand in acelasi timp ca a provocat "numeroase pierderi" inamicului, potrivit France Presse. "Inamicul si-a reinnoit…

- Armata rusa se pregateste sa-si „escaladeze“ ofensiva impotriva orasului Avdiivka, din estul Ucrainei, a declarat miercuri primarul acestuia, la o saptamana dupa ce Moscova a inceput asaltul asupra acestui oras industrial aflat pe linia frontului inca din 2014, relateaza AFP.

- Armata rusa a continuat sambata cu atacuri violente asupra orasului Avdiivka, din estul Ucrainei, bombardamentele fiind atat de puternice, incat echipele de urgenta nu au putut recupera mortii din cladirile distruse, au transmis autoritațile. Doi civili au fost ucisi in atacurile rusesti, in timp ce…

- Trupele ucrainene au reusit sa avanseze inca circa 1,5 kilometri patrati in apropierea asezarii eliberate Robotine din regiunea Zaporojie, a anuntat purtatorul de cuvant al grupului operativ strategic Tavria, responsabil de zona de S-E a frontului, al Fortelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Stupun.

- Apararea antiaeriana rusa a doborat trei drone ucrainene in regiunile Briansk si Kaluga, a anuntat Rusia joi dimineata devreme, fara a indica daca atacurile au provocat victime sau pagube, informeaza France Presse, scrie Agerpres."In aceasta noapte, o incercare a regimului de la Kiev de a efectua…