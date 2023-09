Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ale Rusiei au respins, duminica dimineata, un atac coordonat al Ucrainei asupra Crimeei, distrugand cel putin sase drone care vizau peninsula din directii diferite, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie news.ro.Doua drone au fost distruse la ora 1:15 a.m. (2215…

- Rusia a afirmat vineri ca a doborat o drona in nordul Crimeei si a retinut un suspect pentru pregatirea unui atac asupra infrastructurii feroviare din peninsula anexata, transmite agentia EFE."Apararea antiaeriana a fost desfasurata in nordul Crimeei. Un aparat inamic fara pilot a fost doborat",…

- Atac de mare amploare al ucrainenilor in Crimeea. O flota de drone a lovit puncte strategice din peninsula Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri dimineata ca a doborat 42 de drone ucrainene in Crimeea, descriind un atac de o rara amploare asupra peninsulei anexate de Moscova in 2014, relateaza…

- Anterior, autoritatile ruse anuntasera suspendarea provizorie a traficului auto pe podul peste stramtoarea Kerci, care leaga Crimeea de sudul Rusiei, insa acesta a fost reluat peste o ora, potrivit media ruse."Ca urmare a atacului cu drone inamice in districtul Krasnogvardeiski (in centrul Crimeei),…

- Autoritațile din Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, au declarat stare de urgența in zona atacului cu drone, anunța The Guardian, informeaza Mediafax.O adolescenta a murit intr-un atac cu drone ucrainene in nord-vestul Crimeei, a declarat guvernatorul din peninsula ocupata. "Ca urmare…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața noua drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial de la Moscova.

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters.