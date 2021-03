Stiri pe aceeasi tema

- Protecția genetica inainte de naștere impotriva unor boli este doar primul pas a ceea ce poate face știința. Cat de departe vom merge insa cu „perfecționarea” copiilor e o discuție care poate oripila, poate seduce, dar cu siguranța devine tot mai importanta. Iata ce crede una dintre cele mai originale…

- Varianta B.1.1.7 a coronavirusului este cu 64% mai mortala decit celelalte mutații ale infecției, spun experții. In Marea Britanie, oamenii de știința de la Universitatea din Exeter au stabilit ca mutația britanica a coronavirusului este cu 64% mai mortala decit alte tulpini. Acest lucru este evidențiat…

- Apar noi marturii despre felul in care erau tratați pacienții din secția ATI COVID a Spitalului Județean Sibiu, potrivit Digi24. O fosta asistenta care a lucrat in aceasta secție a explicat, tot sub protecția anonimatului, ca bolnavii erau legați și sedați, chiar daca sufereau de insuficiența respiratorie.…

- Preparatul produce o enzima care incetinește procesul de imbatrinire in celulele organismului. Procesul de imbatrinire este cauzat de faptul ca celulele corpului uman se pot diviza doar de un anumit numar de ori. Dupa aceea, ele imbatrinesc și nu pot funcționa corect. Dar daca acestea ar putea fi "inlocuite"…

- Oamenii sunt fiinte sociale. Acest lucru inseamna, implicit, ca este natural sa iti doresti sa fii inconjurat de alte persoane, sa cauti aprobarea si iubirea si sa nu vrei sa fii singur. Din acest motiv psihologii considera ca una din cele mai profunde experiente de viata o reprezinta conexiunea pe…

- O cochilie cu o vechime de 18.000 de ani, gasita in Pirineii francezi, este considerata unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale descoperite pana in prezent, potrivit unui articol publicat miercuri in jurnalul Science Advances, citat de DPA si AFP. Cochilia, care apartine speciei de melci de…

- Peste 50 de cimpanzei au murit intr-o rezervatie din Sierra Leone intre anii 2005 si 2018 din cauza unei infectii 100% fatale, a carei cauza nu era cunoscuta, insa o echipa de cercetatori a anuntat ca ar fi depistat vinovatul, conform unui articol publicat de Science. Ecologul-infectionist Tony Goldberg…

- Au aparut primele imagini din interiorul pavilionului de la Institutul „Matei Balș” din București, care a fost afectat de incendiul in urma caruia au murit cinci pacienți. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a lui Tudor-Tim Ionescu. Acesta mai spune in postare ca la ora 19:00 va fi la fața…