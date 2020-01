Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei la ONU, Vladimir Ielcenko, nu exclude ca Rusia sa fi incalcat regimul de sanctiuni internationale la adresa Iranului si sa-i fi vandut sisteme de rachete antiaeriene TOR din care la 8 ianuarie a fost doborat un avion de linie al companiei aeriene Ukraine International Airlines la…

- Noi dovezi in cazul doborarii avionului ucrainean de catre regimul de la Teheran. Publicatia americana "The New York Times" a difuzat o inregistrare video cu momentul in care aeronava este lovita de doua rachete, lansate la un interval de 23 de secunde.

- Presedintele iranian Hassan Rohani a dat asigurari marti ca tara sa urmeaza sa-i ”pedepseasca” pe toti cei vinovati de catastrofa aeriana a Boeingului ucrainean, doborat din greseala de o racheta iraniana la 8 ianuarie, in apropiere de Teheran, omorand toate cele 176 de persoane de la bordul aeronavei,…

- Dimitrinka Staikova si-a capatat notorietate si credibilitate in timp, 94 dintre predictiile sale implinindu-se in 2019/2020, de la eruptia vulcanului Popocatepetl, la explozia care a ranit turisti langa piramide, in Egipt, pana la "vizita" neasteptata la spital a lui Donald Trump, in luna noiembrie,…

- Un incident deosebit de grav a avut loc in Iran, in urma cu cateva zile. Un avion ucrainean a fost lovit in plin de o racheta antiaeriana iraniana și a dus la moartea a 180 de oameni nevinovați.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat 'dintr- eroare' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp de la decolare, catastrofa…

- Canada si Marea Britanie afirma ca avionul ucrainean prabusit miercuri la Teheran a fost doborat de o racheta iraniana. Premierul canadian Justin Trudeau considera ca s-a intamplat așa „probabil dintr-o eroare”. Avionul avea 176 pasageri la bord, cei mai mulți din Iran – 82 și Canada – 63. Mai multe…