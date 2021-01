Apar noi centre de vaccinare anti-Covid în București Apar noi centre de vaccinare anti-coronavirus in București. Oamenii se vor putea vaccina de acum și in complexul Romexpo și la Clubul Seniorilor de pe Calea Plevnei. De miercuri, Romexpo și Clubul seniorilor de pe Calea Plevnei nr. 234, sector 6, devin centre de vaccinare anti-coronavirus. In ședința extraordinara a CMBSU de luni a fost aprobata schimbarea destinației urmatoarelor spații in centre de vaccinare: 1. Complexul Expozițional Romexpo, B-dul Maraști nr. 65-67 – 12 centre și 64 puncte de vaccinare; 2. Centrul de zi Sfanta Maria, Str.Oituz nr. 9 – 1 centru și 5 puncte de vaccinare; 3.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

