Avocatul Poporului solicita lamuriri Brigazii Politiei Rutiere in legatura cu situatia in care s-a aflat copilul minor al soferului masinii cu numere anti-PSD, care a fost audiat de autoritati.



"Demersul Avocatului Poporului vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor", se arata intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.



Conform sursei citate, avand in vedere dispozitii din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, potrivit carora respectarea si promovarea cu prioritate a interesului…