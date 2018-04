Consiliul de Securitate ONU nu a reusit sa aprobe un proiect de rezolutie privind atacurile chimice din Siria. In timpul reuniunii Consiliului de Securitate ONU, Vasili Nebenzia i s-a adresat direct ambasadorului SUA, Nikki Haley: "Amenintarile pe care le proferati fata de Siria ar trebui sa ne faca pe toti sa fim foarte ingrijorati, pe toti, deoarece este posibil sa ne aflam in pragul unor evenimente foarte triste si grave. Va cer inca o data, va implor, sa nu aplicati planurile pe care le pregatiti in prezent pentru Siria". Dupa reuniunea ONU, ambasadorul Rusiei le-a spus jurnalistilor,…