Vaccinul Pfizer impotriva Covid-19 pare sigur și eficient in proporție de aproape 91% in prevenirea infecțiilor simptomatice la copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani, potrivit unui studiu publicat vineri. Anunțul a fost facut in contextul in care SUA iau in considerare vaccinarea acestei grupe de varsta. Primele vaccinuri ar putea fi facute […]