- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a recunoscut marți ca exista „dovezi emergente” despre raspandirea noului coronavirus prin aer, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Anunțul vine dupa ce mai mulți oameni de știința au cerut acestei organizații sa iși actualizeze recomandarile și comunicarile…

- Organizația Mondiala a Sanatații a modificat cronologia pandemiei de coronavirus afișata pe site-ul sau, care acum arata ca organizația a aflat de primul caz din China dintr-un comunicat de presa și nu de la autoritațile chineze, scrie Business Insider , citat de stirileprotv.ro.

- Aproximativ 80% din populația satulului peruan Shipibo are Covid-19, inclusiv Elias, singura asistenta medicala ramasa in zona amazioniana pentru a-i ajuta pe cei 700 de locuitori, a transmis CNN. Populația indigena Shipibo-Conibo, circa 20.000 de suflete, este așezata de-a lungul raului Ucayali, jungla…

- Expertii insarcinati cu consilierea UE in materie de sanatate au subestimat riscul reprezentat de noul coronavirus in cursul unei reuniuni care a avut loc la 18 februarie, relateaza AFP, citat de Agerpres. Cotidianul spaniol a declarat ca a consultat procesul-verbal al unei reuniuni a consiliului consultativ…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii studiaza posibila legatura intre COVID-19 si maladia Kawasaki. Specialistii OMS au dezvoltat o definitie preliminara pentru acest sindrom inflamator care afecteaza copiii si cauta un tratament eficient.

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila a explicat daca te poți infecta cu noul coronavirus, in piscina. Profesorului Rafila a explicat la Digi24.ro, ca inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a caracterizat luni drept "speculatii" declaratiile liderilor americani, care spun ca detin probe care atesta ca noul coronavirus provine dintr-un laborator din orasul chinez Wuhan. Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a afirmat duminica ca dispune de "un…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al instituției, a transmis avetismentul intr-o conferinta de presa. "Ce e mai rau abia urmeaza. Haideți sa prevenim o tragedie! Ne confruntam cu un virus pe care mulți inca nu-l ințeleg. Multe țari foarte dezvoltate au tras concluzii greșite pentru…