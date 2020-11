Anunțul lui Raed Arafat pentru românii care de luni vor merge cu mașina la serviciu Angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie sa organizeze un program decalat de incepere a zilei de munca astfel incat o parte sa vina la serviciu si sa plece de la serviciu la o distanța de cel puțin o ora. Masura a fost luata pentru evitarea aglomerațiilor in transportul in comun. Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile MASIV, insa doar la stat Șeful DSU Raed Arafat a declarat ca persoanele care nu folosesc transportul in comun sunt exceptate de la regula, chiar daca nu scrie acest lucru in actele oficiale. Potrivit lui Arafat „daca cineva foloseste masina proprie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

