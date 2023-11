Anunțul lui Florin Cîțu, după și-a studiat dosarul: Nu am de ce să îmi dau demisia din PNL Fostul premier Florin Cițu anunța ca nu-și va da demisia din grupul parlamentar PNL. „Am spus ca daca aș fi avut funcții in Partidul Național Liberal, bineințeles ca aș fi renunțat, dar nu am nicio funcție. Sunt doar senator PNL”, a declarat Florin Cițu, luni, la Parlament. Intrebat daca va ramane in partid și de […] The post Anunțul lui Florin Cițu, dupa și-a studiat dosarul: Nu am de ce sa imi dau demisia din PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, a explicat, luni, intr-o intervenție la Antena 3 CNN, cum ne-a indatorat fostul ministru al Sanatații Ioana Mihaila, cu concursul lui Dan Barna și Florin Cițu, la marii producatori de vaccinuri anti-COVID 19, dar și cum ar putea scapa statul roman de…

- Iubita omului de afaceri din Sibiu, care a fost ucis in bataie de mai mulți hoți care au intrat in casa lui, a anunțat pe rețelele de socializare ca inmormantarea va avea loc vineri, 10.11.2023, la ora 13:00. ”Capela mare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu va gazdui temporar, pentru doua zile,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, ca jumatate din cele 53 de instituții coordonate de Ministerul Transporturilor vor disparea. Unele dintre ele, precum spitalele din subordinea ministerului, vor fi transferate la alte instituții. „Sunt 53 de instituții aflate in coordonarea…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele deputaților AUR, dupa ce a fost validat, marți dupa-amiaza, ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Parlamentarii USR au anunțat ca vor cotesta la CCR decizia de numire…

- Nicolae Ciuca, președintele Partidului Național Liberal și președintele Senatului Romaniei, a fost invitat la DC News, unde a avut o discuție cu analistul politic Bogdan Chirieac privitoare la o alianța electorala intre PNL și PSD in anul 2024. „Va aflați intr-o coaliție cu PSD. In spațiul public se…

- Principalul dealer din dosarul lui Vlad Pascu, ridicat in aceasta dimineata de polițiști, a spart depozitul Spitalului Floreasca, noaptea trecuta, acolo unde a desenat pe usi si a furat ser fiziologic. Tanarul s-a filmat in timp ce se afla in interiorul spitalului Floreasca, iar apoi a postat imaginile…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat ar putea crește pensiile romanilor anul viitor, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. „Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (…) In procente inseamna ca am luat in calcul…

- Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta convenita cu sindicatele din domeniul sanitar privind unele drepturi salariale, in special plata garzii si plata voucherelor de vacanta. Anunțul a fost facut de premierul Ciolacu, informeaza Agerpres. „Adoptam ordonanta de urgenta convenita cu sindicatele…