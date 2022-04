Stiri pe aceeasi tema

- La cinci luni dupa ce a fost eliberata de justitie de sub tutela tatalui ei, vedeta pop americana Britney Spears, in varsta de 40 de ani, a anuntat luni ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, informeaza contactmusic.com. Ea a scris pe contul de Instagram: „Am facut un test de sarcina… Ei bine……

- Celebrul cantreț Pepe se pregatește sa devina tatic pentru a treia oara. Cu toții știm ca frumoasa lui iubita, Yasmina Ody, este insarcinata. In a cata luna de sarcina este partenera artistului, dar și cu ce se ocupa. De cat timp traiesc cei doi o frumoasa poveste de dragoste.