Nu trece zi fara ca Europa și lumea intreaga sa se uite cu ingrijorare catre situația din Ucraina. Au trecut cinci luni de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, iar printre victimele acestui razboi se numara și cadre medicale. Adica salvatorii de vieți. Ministerul ucrainean al Sanatații a anunțat ca cel puțin 18 cadre medicale […]