Anunțul făcut de Serena Williams, după eliminarea de la Wimbledon 2022 încă din primul tur Jucatoarea americana de tenis Serena Williams (40 de ani) a vorbit despre eșecul de la Wimbledon 2022. Fostul lider WTA spune ca nu se gandește la retragere și vrea sa joace la US Open 2022. „A fost o batalie lunga, dar cu siguranta ca m-am simtit mai bine decat anul trecut, astfel ca e un start bun. Cred ca fizic am stat destul de bine, dar in unele puncte cheie mental nu am fost la 100%. Am gestionat bine unele dintre aceste puncte, dar din moment ce nu am castigat, e clar ca era nevoie de mai mult. Am dat tot ce am putut azi si sunt impacata cu asta. Cu siguranta ca voi avea mai multa motivatie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

