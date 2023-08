Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp, un turist a raportat ca a vazut un alt obiect ce seamana cu o mina in stațiunea Mangalia. Din fericire, a doua alerta nu s-a confiramt, potrivit purtatorului de cuvant al Forțelor Navale. Acesta a declarat ca, in urma verificarilor, obiectul care plutea pe apa la Mangalia era un buștean.”Obiectul…

- Pe litoral se vor executa controale de catre un puitor și un elicopter militar, dupa ce a avut loc o explizie, in jurul unui dig din Costinești, care se crede ca a fost cauzata de o mina. Astazi, 14 august 2023, a avut loc o explizie in zona unui dig din Costinești, despre care se crede ca a fost cauzata…

- Verificarile au fost declanșate luni, 14 august, dupa explozia unei posibile mine marine in zona digului de la Costinești și au vizat intreg spațiul maritim cuprins intre Constanța și Mangalia, transmite Statul Major al Forțelor Navele intr-un comunicat in care anunța ca nu exista mine marine in deriva.Forțele…

- Un puitor de mine si un elicopter verifica zona litoralului, de la Constanta si pana la Mangalia, dupa ce un barbat a spus ca a vazut o mina, au anuntat Fortele Navale.Un turist a sunat luni, 14 august, la numarul de urgența 112 și a raportat ca a vazut o mina marina la Mangalia, la cateva ore dupa…

- O explozie s-a produs in urma cu puțin timp la Costinești. Explozia ar fi fost produsa de o mina marina, care s-a lovit de faleza din dreptul Hotelului Forum. Din cate se pare, o alta mina ar pluti in larg, in aceeași zona. Reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei și ISU Dobrogea investigheaza evenimentul…

- Prim-ministrul roman a salutat adoptarea de catre Administrația SUA a Strategiei privind Marea Neagra, precum și deschiderea Guvernului Romaniei de a conlucra strans in perioada urmatoare pentru realizarea obiectivelor strategiei.Partea romana a exprimat, totodata, aprecierea pentru adoptarea de catre…

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 19 30 iunie, cea de a XIII a editie a Exercitiului multinational "Eurasian Partnership MCM DIVE", care va avea loc in raioane maritime din largul tarmului Romaniei de la Marea Neagra si in portul militar Constanta.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale…