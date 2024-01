Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de invazia rusa din februarie 2022, Ucraina exporta aproximativ 6 milioane de tone de alimente pe luna prin Marea Neagra. Volumul lunar maxim exportat prin coridorul mediat de ONU a fost de 4,2 milioane de tone, in octombrie 2022, a declarat anul trecut ministrul adjunct al infrastructurii,…

- Portul romanesc Constanta a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale in 2023, datorita unei cresteri a livrarilor din Ucraina si a proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare finantate de Uniunea Europeana, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuara. Traficul total de marfuri…

- Romania a jucat pentru prima data rol de pivot in Marea Neagra in 2023, odata cu suspendarea rutelor sigure pentru granele ucrainene, dupa ce Rusia a denunțat ințelegerea, arata o analiza Deutsche Welle. Bucureștiul și-a oferit spațiul sau terestru, fluvial și maritim pentru a ajuta statul vecin,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul cu Rusia se afla intr-o noua faza, iar iarna va face probabil mai dificile luptele, dupa ce contraofensiva din vara nu a dat rezultatele scontate din cauza lispei de armament și de forțe terestre, relateaza Associated Press, potrivit News.ro.Totusi,…

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro. Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la…

- „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa opereze o flota de drone navale – o flota ucraineana”, a scris Zelenski pe Telegram. „Am reusit sa luam fata Rusiei in Marea Neagra”, a spus el. Zelenski a reamintit ca, inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, in februarie 2022,…

- Ucraina incearca sa construiasca un nou culoar de transport maritim, fara aprobarea Rusiei, pentru a-si relansa exporturile maritime vitale. Rusia a declarat ca va considera orice nava o potentiala tinta militara dupa ce a renuntat in iulie la un acord negociat de ONU care a permis ca unele exporturi…

- „Occidentul nu a avut nimic de-a face cu asta”, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby, referindu-se la acuzațiile Kremlinului, potrivit carora revolta mulțimii antiisraeliene de duminica, de pe aeroportul din capitala regiunii ruse Daghestan, a fost…