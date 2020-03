Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, prin videoconferinta, ca in decretul privind instituirea starii de urgenta ar putea fi prevazuta plafonarea pretului la medicamente, masti de protectie sau dezinfectanti. „O alta masura care sigur va fi luata este masura de a limita cresterile preturilor la medicamente…

- "Toate masurile care pot ajuta și din punct de vedere al sanatații, cat și din punct de vedere al economiei, trebuie o imbinare de masuri, care efectiv sa ne ajute sa depașim aceasta situație. Eu am propus una din masuri, care e nu numai pentru starea de urgența, chiar formarea unui grup de lucru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, face apel la mass-media sa adopte "o atitudine civica responsabila", precizand ca declararea starii de urgenta are rolul de a ajuta, nu de a crea probleme, de aceea subiectul "nu trebuie speculat si nici politizat", potrivit Agerpres.Context: …

- Ministrul de Finanțe se pregatește de o serie de masuri economice dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata ca de luni va fi decretata starea de urgența. Florin Cițu a spus ca guvernul este pregatit pentru mai multe scenarii pentru starea de urgența, iar romanii trebuie sa stea liniștiți…

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…

- De ultima ora! Stare de urgenta in Romania. Vezi ce insemna decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei in plina epidemie de coronavirus Klaus Iohannis: „Decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare” „Astazi Guvernul a depus juramantul, in conditii speciale. Ii doresc mult succes.…

- (foto: Facebook) Stelian Ion ii cere președintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgența din cauza crizei de coronavirus. Deputatul USR a postat, sambata, un mesaj pe Facebook, prin care spune ca azi vor vota guvernul Orban dar ca se impune imperativ decretarea starii de urgența, așa cum s-a intamplat…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Avocatul Poporului i-a cerul joi presedintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze, in contextul epidemiei de coronavirus. Solicitarea este facuta luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de…