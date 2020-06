Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri la Antena 3 ca in mod normal ar trebui ca noul an școlar sa inceapa in condiții normale la toamna, insa acesta este un scenariu optimist.„Daca toti respectam partea noastra, la sfarsitul lui iulie, inceputul lui august putem ajunge la o viata…

- "Am avut intalnirea cu reprezentantii mall-urilor in care am cerut o serie de masuri pe care le preconizeaza. Noi, prin Institutul National de Sanatate Publica, le vom analiza si vom da mesajul specialistilor, urmand ca in jur de 10-11 iunie sa le putem da un raspuns, ca sa se poata pregati, daca…

- „Ieșirea din localitate va fi facuta doar pe un motiv foarte bine intemeiat: sa-ți vizitezi o ruda bolnava, sa mergi cu un copil la un doctor, sa ieși chiar și pentru practicarea unui sport individual, sa mergi la un pescuit, sa vizitezi o proprietate pe care o ai intr-o alta localitate", a precizat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, la Antena 3, ca ieșirea din localitate se va face pe baza declarație pe proprie raspundere, chiar daca au existat si alte variante luate in calcul."Au existat discuții ca ieșirea din localitate sa se faca pe o responsabilizare a celui…

- SPERANTE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca precautiile trebuie sa ramana si dupa ridicarea starii de urgenta in Romania. Distantarea sociala, spalatul mainilor, tusea si stranutul in plica cotului trebuie sa ramane reguli de baza pentru a evita raspandirea virusului. Ministrul Sanatatii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca romanii trebuie sa știe ca maștile de protecție trebuie schimbate dupa maximum patru ore pentru ca altfel se transforma intr-un real pericol pentru sanatatea celor care le poarta....

- El a spus, la Digi24, ca „urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil de saptamana viitoare” „Pana in acest moment ne aflam in acel registru de restricții. Suntem intr-un moment in care avem o creștere progresiva a numarului de cazuri, a numarului de decese, sunt acele creșteri pe care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, avertizeaza ca, in perioada urmatoare, ne asteapta un varf de 20 de mii de cazuri de infecta cu noul coronavirus daca nu respectam masurile de distantare sociala.