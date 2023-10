Renumitul jurnalist Cristian Tudor Popescu a decis sa renunțe la a mai scrie editoriale in „Gazeta Sporturilor”. Decizia a fost luata in semn de solidaritate cu redactorul-șef Catalin Țepelin, care a demisionat recent.. Suparat pe atitudinea șefilor trustului Ringier, care a determinat demisia redactorului-șef Catalin Țepelin de la „Gazeta Sporturilor”, ziaristul Cristian Tudor Popescu a hotarat sa demisioneze la randul sau, in semn de susținere pentru Țepelin. „Extincția unei specii. Catalin Țepelin – un jurnalist foarte bun și un om cinstit. Am colaborat cu domnia-sa la Gazeta Sporturilor mai…