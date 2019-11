Anunt RADET Constanta: Avarie RAJA. Care este perimetrul stradal afectat RAJA S.A. a comunicat in data de 22.11.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctul termic nr. 177. In consecinta, in lipsa apei reci nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul: str. Granicerului, str. Semanatorului, str. Soveja, str. B. Delavrancea, str. Biruintei.Pana la remedierea avariei de catre RAJA S.A. nu se pot asigura consumatorilor serviciile de furnizare a apei calde de consum.Pentru relatii suplimentare va rugam sa apelati la ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

