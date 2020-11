Anunt Primaria Valu lui Traian Incepand din data de 09.11.2020 se restrictioneaza accesul in sediul primariei Valu lui Traian pe o perioada nedeterminata. Nu se tin audiente de catre primar si viceprimar iar birourile de la parter vor functiona cu ghisee exterioare. "Va stam, in continuare la dispozitie prin e mail ul primar valu lui traian.ro si la tel 0241 232006. De asemenea va rugam sa constientizati gravitatea situatiei si sa va protejati atat pe dvs cat si intreaga comunitate", se mai arata in anuntul postat p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea creaza problem in Dobrogea. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Dobrogea” a primit un numar de 20 de apeluri, luni dimineața, cu privire la inundarea unor gospodarii si caderea de copaci pe carosabil in localitatea Cerchezu si cartierul Palazu al municipiului Constanta, potrivit…

- Revolta in randul parinților unor școlari de la clasa pregatitoare de la Școala gimnaziala ”Traian” din Craiova. Aceștia reclama ca micuții invața intr-o cladire cu clase tip vagon și pentru a ajunge in sala lor de curs trec prin sala unor elevi de clasa a III-a. In aceste condiții, cand trebuie sa…

- Primaria Satu Mare a finalizat un proiect prin care a fost realizat sistemul de iluminat prin corpuri LED la 13 treceri de pietoni, considerate ca ar presupune un risc ridicat pentru pietoni, mai ales in timpul nopții. Locațiile in care au fost amplasate corpuri LED la trecerile de pietoni sunt urmatoarele:…

- Primarul Mircia Gutau a inaugurat astazi noua sala de sport a Liceului Sanitar ”Antim Ivireanul” din Ramnicu Valcea, realizata prin Compania Nationala de Investitii. Noua structura scolara – moderna si eleganta – are o tribuna generoasa de 102 locuri, un teren multifunctional (baschet, tenis, volei)…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: DOTAREA SOCIETATII MOGOS MED SRL CU ECHIPAMENTE PERFORMANTENumele beneficiarului: MOGOS MED S.R.L.Contract de finantare: nr. 5812/07.08.2020Data inceperii si finalizarii proiectului: 01 August 2019 – 31 Decembrie 2020Codul MySMIS: 132406 Obiective…

- Astazi in jurul pranzului un autoturism s-a rasturnat in municipiul Curtea de Argeș. Din primele cercetari efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca un barbat de 66 de ani, din Braila, care conducea un autoturism pe strada 1 Mai, dinspre strada Traian catre…

- O femeie, de 52 de ani, din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, s-ar fi autoincendiat, azi-noapte. Ea a ajuns la spital cu arsuri pe 80% din suprafața corpului, scrie digi24 . Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie s-ar fi autoincendiat, in timp ce…

- Federația Tinerilor din Constanța (FTC) anunța noua echipa de conducere, reprezentanții tinerilor din județul Constanța ce se vor lupta cu dezinteresul autoritaților și modul in care interesele baronilor locali sunt puse deasupra intereselor tinerilor! Miercuri, 12 august a.c, a avut loc ședința Adunarii…