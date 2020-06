Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va vota hotararea prin care se prelungește starea de alerta astazi, sau cel tarziu maine, spune Ludovic Orban. Premierul a recunoscut ca totul depinde de Partidul Social Democrat. Restricțiile nu vor mai putea fi prelungite daca social-democrații nu vor vota starea de alerta in Parlament.

- Au mai ramas doar 4 zile pana la expirarea termenului limita de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferenta anului 2019. In acest context, Serviciul Fiscal de Stat ofera instrucțiuni privind modul de depunere a Declarației respective.

- Foto: Florian Ispas Dupa mai multe zile in care atat presa, cat și opinia publica au cerut lamuriri cu privire Post-ul Autoritațile s-au lamurit cu privire la zona metropolitana. Anunț important care privește și Targoviștea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a dat asigurari ca taxele si impozitele locale, atat pentru investitori, cat si pentru persoanele fizice, nu vor creste nici in acest an si nici in 2021. Edilul a subliniat ca la Iasi impozitul pe o cladire productiva este de 0,95%, iar pentru terenul agricol nu depaseste…

- „Impozitele si taxele locale se pot achita cu bonificatia de 10% pana la data de 30 iunie 2020. Astfel, termenul de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport se proroga de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioada in care se vor primi…

- La Bascov, impozitele și taxele locale se pot achita cu bonificația de 10% pana la data de 30 iunie 2020. Astfel, termenul de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport se proroga de la 31 martie 2020, la 30 iunie 2020, perioada in care se vor…

- Circa 60% din totalul volumelor de tranzactii ale clientilor CEC Bank au fost initiate, in 2019, prin canalele alternative - Internet Banking si Mobile Banking, informeaza joi banca, printr-un comunicat. "Clientii CEC Bank aveau inca de anul trecut posibilitatea de a plati online taxele, impozitele…

- Primaria Municipiului Arad, prin Direcția Venituri, reamintește contribuabililor faptul ca termenul de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport a...