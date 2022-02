Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul are termen pana anul viitor sa introduca in legislația naționala directiva aprobata recent la nivel european, potrivit careia proprietarii de trotinete vor fi obligați sa aiba polița de asigurare, relateaza Digi 24 . Practic, persoanele care circula cu trotinetele trebuie sa fie asigurate,…

- Scandalul generat de falimentul celei mai mari companii de asigurari din romania și explozia prețurilor la polițele de asigurare sunt doua dintre motivele pentru care liberalii doresc audierea in Parlament a președintelui Autoritații de Supraveghere Financiara. „O sa solicitam audierea președintelui…

- In urma incendiului de la Constanta de saptamana trecuta, au fost deschise, pana in prezent, peste 58 de dosare de dauna in baza politelor de asigurare facultativa pentru locuinte emise de catre companiile membre ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Blocul…

- Piata asigurarilor a crescut cu 15% in primele noua luni, ale anului, in pofida pandemiei si a falimentului celei mai mari companii care vindea RCA, City Insurance. “Revenind la piata asigurarilor, pentru ca m-ati intrebat, intr-adevar a existat putina tensiune pe piata. Totusi, in ciuda pandemiei aceasta…

- Piața RCA din Romania mai numara doar șapte companii active, dupa ce City Insurance a intrat pe drumul falimentului, iar Uniqa Asigurari a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de retragere din piata. Mișcarile din ultima vreme au dus la o creștere semnificativa a tarifelor,…