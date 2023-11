Stiri pe aceeasi tema

- Uneori, romanii din strainatate se confrunta cu furtul, pierderea sau chiar expirarea pașaportului. Insa, aceștia nu vor mai fi nevoiți sa vina in țara pentru a-l face. Tot ce trebuie sa faca este sa se adreseze misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Romaniei pentru a cere obținerea unui…

- Anunț important pentru romanii care au Revolut! Potrivit informațiilor, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, comisioanele pentru tranzacții din alte banci vor fi majorate. Ce au declarat reprezentanții Revolut.

- Dupa 1 an de la inregistrarea in Parlament a unei propuneri legislative pentru digitalizarea serviciilor consulare, inițiativa a primit unda verde și in ultima comisie raportoare. Astfel, un document important pentru romanii care traiesc in strainatate va fi eliberat in format electronic. Nu se va mai…

- Vești bune pentru utilizatorii Facebook și Instagram din Europa care s-au saturat de reclamele care apareau in feed. Abonamentul lunar pentru a folosi cele doua rețele de socializare fara publicitate ajunge in Europa. Care este prețul pentru acest serviciu.

- Toți romanii trebuie sa știe asta! Incepand cu 1 noiembrie 2023 exista o suma maxima de bani cash care poate fi pastrata in ”casa”. Klaus Iohannis a promulgat ordonanța austeritații, iar de saptamana viitoare urmeaza sa intre in vigoare noi taxe.

- Anunț important pentru toți romanii! Presedintele CNAS a facut public un mesaj in care a vorbit despre serviciile medicale de prevenție gratuite pentru persoanele asimptomatice cu varsta de peste 40 de ani. Andrei Baciu a transmis lista cu analizele gratuite pe care le pot face aceștia.

- Anunț important pentru romanii care obișnuiesc sa se deplaseze cu trenul! CFR Calatori a oferit detalii pentru cei care doresc sa iși ia cu ei animalele de companie atunci cand calatoresc. Toți romanii trebuie sa știe aceasta informație. Ce necuvantatoare nu au voie sa urce in tren.

- Vești bune pentru femeile insarcinate, dar și pentru persoanele care sunt insoțite de copii de pana in cinci ani la casele de marcat si la ghisee. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, 20 septembrie, un proiect de lege potrivit caruia acestea vor avea prioritate, astfel ca vor putea trece in…