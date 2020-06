Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre masurile de inlesnire economica luate in timpul pandemiei pentru a veni in ajutorul companiilor, dar și a persoanelor fizice și care urmau sa expire la sfarșitul lunii iunie vor fi prelungite pana la 25 octombrie, a anunțat, joi seara, la Digi24, ministrul finantelor, Florin Citu.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca nu sunt bani in bugetul statului pentru dublarea imediata a alocațiilor copiilor, ce a fost votata de Parlament. El a explicat ce variante ar exista pentru pata acestora.

- Efectul masurilor fiscale adoptate pentru a ajuta companiile sa treaca de criza generata de coronvirus inseamna, in doar doua luni si jumatate, aproape 1,5% din PIB, spune ministrul Finanțelor, Florin Cițu, citat de Agerpres.

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an reduce foarte mult probabilitatea unei recesiuni tehnice in Romania in 2020, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "In T1 am reusit sa eliminam dintr-o data toate acele scenarii apocaliptice pe care…

- Somajul tehnic ar putea fi prelungit, pentru anumite categorii, si dupa 15 mai, dar nu se stie care va fi cuantumul, daca se va umbla la el, a declarat miercuri ministrul Finantelor, Florin Citu, la Radio Romania Actualitati, potrivit Agerpres. "Din ce am discutat eu cu domnul premier, somajul tehnic…

- „Nu sunt luate in calcul taieri de salarii și pensii”, a declarat ministrul Finanțelor joi.De asemenea, intrebat de o posibila restructurare de personal in sectorul bugetar, in contextul in care in privat aproape 800.000 de oameni au fost trimiși in șomaj tehnic, Florin Cițu a spus ca nu se discuta…

- „Vom face rectficare bugetara. Sper ca saptamana viitoare sa fie gata, pentru ca avem nevoie de resurse. Pentru ministerul Sanatații in special. Resursele care sunt astazi la alte ministere trebuie sa mearga la Ministerul Sanatații”, transmite Florin Cițu, miercuri, intr-un mesaj video pe Facebook.Precizarea…

- Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat vineri, pe Facebook ca Termenul limita pentru plata impozitelor pe cladiri, terenuri și mașini se prelungește din 31 martie pana pe 30 iunie. Potrivit acestuia, masura va fi luata prin ordonanța de urgența ce va fi supusa aprobarii in urmatoarea…