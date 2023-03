Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost semnat contractul de finanțare prin PNRR pentru proiectul „RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR LICEULUI TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MUREȘ”. Valoarea maxima a proiectului este de 9.548.795,51 lei, finanțat integral prin fonduri PNRR și bugetul de stat. Durata de execuție este de 36…

- Comuna Poiana Campina, județul Prahova, anunța deschiderea procedurii de transparența decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabila din bugetul local al comunei Poiana Campina, județul…

- In anul 2023, Municipiul Sebeș aloca de la bugetul local suma de 200.000 lei, ca finanțare nerambursabila pentru activitati non-profit de interes general. 1. Autoritatea contractanta: Municipiul Sebes, cu sediul in Municipiul Sebes, Str. Piata Primariei, nr. 1, 515800, judetul Alba, cod fiscal 4331201,…

- Consiliul Județean Vrancea sprijina și finanțeaza din bugetul județului și in acest an proiectele menite sa implice tinerii și nu numai in activitați care sa impulsioneze viața comunitații. In acest an, administrația județeana a alocat un buget de 2 milioane de lei, pentru proiecte din domeniile: educație…

- 2 milioane de lei au fost alocati, anul acesta, din bugetul Consiliului Judetean Vrancea pentru proiecte dedicate tinerei generatii, pentru activitati socio-educationale, sportive si culturale. Suma a fost majorata fata de anii anteriori pentru a da sansa mai multor proiecte de a primi finantare si…

- Consiliul Local Buzau, reunit joi in sedinta ordinara, a aprobat constituirea Primariei ca parte civila intr-un dosar instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) privind finantarea din bugetul local a unor cluburi sportive in perioada 2011-2013, cand institutia era condusa de primarul Boscodeala…

- Studiu Deloitte Industriile comunicații și media și comerț investesc cel mai mult in activitați de marketing digital, aproape 90% din bugetul de marketing fiind direcționat catre aceasta zona Ponderea cheltuielilor destinate colectarii și analizei datelor (analytics) a ajuns la un nivel record Companiile…

- Lucrarile de amenajare „Spații recreative (tip work-out) pentru activitați sportive”, din Parcurile Prundu, Ștrand, Lunca Argeșului și Lumina, au fost finalizate! Astazi, 15.12.2022, a avut loc recepția spațiilor recreative destinate persoanelor cu varste de peste 14 ani, precum și persoanelor cu dizabilitați.…