Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) deruleaza in prezent un proiect pentru a implementa, in 2024, cand toate rundele de alegeri vor fi organizate in acelasi an, sistemul de vot electronic si vot prin internet, a anuntat, miercuri, Florin Buica – Mituletu, presedintele AEP, scrie MEDIAFAX. “Autoritatea…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) deruleaza in prezent un proiect pentru a implementa, in 2024, cand toate rundele de alegeri vor fi organizate in același an, sistemul de vot electronic și vot prin internet, a anunțat, miercuri, Florin Buica - Mitulețu, președintele AEP, potrivit Mediafax."Autoritatea…

- Sistemul de pensii din Romania va fi schimbat in totalitate in urmatoarea perioada. „Sistemul pensiilor de stat din Romania are nevoie de o reforma totala, centrata pe contributii si pe fonduri private, pentru a deveni sustenabil”, a declarat ministrul de Finante Florin Citu, intr-un interviu acordat…

- In Romania cu siguranta nu se vor putea plati pensii peste 20 de ani in cazul in care pensiile administrate de stat prin Pilonul 1 vor ramane dominante in sistem, a apreciat vineri ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii trebuie reformat, e clar, si trebuie sa luam in calcul…

- Sistemul de TVA al Uniunii Europene va fi mai bine echipat pentru a face fata fraudelor din sectorul comertului electronic, ca urmare a noilor norme convenite vineri de ministrii de Finante din statele membre, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Acordul pune la dispozitia autoritatilor…

- In Romania, trei operatori de telefonie au lansat servicii 5G, iar acestea sunt disponibile in mai multe orașe din țara. Cei trei operatori sunt Vodafone, Orange și Digi Mobil. Vodafone are disponibile rețele 5G in București, Cluj-Napoca și Mamaia și ofera doua abonamente prin care pot fi accesate acestea.…

- Cei doi miri au devenit celebrii pe internet cu gestul indecent facut chiar in timpul petrecerii de nunta, scrie a1.ro. Citeste si Rona Hartner s-a maritat. Artista si iubitul ei francez s-au cununat civil pe Coasta de Azur Mirele a luat o lanterna in gura și a intrat sub rochia miresei…