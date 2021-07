Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi, dr Vasile Cepoi, a declarat, miercuri, ca 10% din cazurile de infectare cu tulpina Delta a SARS-CoV-2 inregistrate in prezent la nivel national sunt din judetul Iasi. Potrivit sursei citate, sunt 24 de cazuri confirmate ca fiind infectate cu aceasta…

- Directorul DSP Iasi, Vasile Cepoi, a declarat, astazi, ca au fost alertate organele Ministerului de Interne deoarece zeci de persoane, multe provenind din Marea Britanie, au prezentat documente false privind vaccinarea anti Covid-19. In judetul Iasi, au fost deschise dosare penale in aceste cazuri.…

- In judetul Iasi, numarul cazurilor de infectare cu varianta Delta a coronavirusului aproape s-a dublat in ultimele 24 de ore. Astazi, sunt active 24 de cazuri, in total, majoritatea din municipiul Pascani. Directorul DSP, Vasile Cepoi, a declarat ca, din 28 de probe trimise la Bucuresti, s-a stabilit…

- 87 de cazuri de infectare cu varianta Delta și trei decese la pacienți confirmați cu aceasta tulpina au fost inregistrate in Romania, a anunțat marți Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit datelor INSP, pana in 11 iulie au fost raportate 2.373 de secvențieri. Au fost confirmate 1.776…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a inceput sa creasca din nou de saptamana trecuta in Europa, dupa 10 saptamani consecutive de recul, a anuntat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a lansat totodata un avertisment in privinta riscului unui nou val al pandemiei…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a transmis, joi, ca a fost inregistrat primul deces in Romania al unui pacient cu COVID-19 infectat cu tulpina indiana (Delta) a coronavirusului. Conform datelor publicate de INSP, pana la data de 20 iunie au fost confirmate 44 de cazuri de infectari cu…

- Social 35 de cazuri de COVID-19 varianta indiana, confirmate la nivel național; unul in județul Teleorman iunie 18, 2021 09:31 Numarul total de cazuri de COVID-19 confirmate cu varianta Delta (indiana) a ajuns la 35, la nivel național, potrivit datelor facute publice de Institutul Național de Sanatate…

- „Ma frustreaza ca știu ca exista o șansa. Cum e sa urli de durere 4 zile și 4 nopți, iar ei sa nu cheme pe nimeni”, spune Stelu Stoica, caruia medicii bucureșteni i-au amputat piciorul drept de sub genunchi. Și asta la doar cateva zile dupa ce ieșise fara nicio recomandare medicala de pe poarta Spitalul…