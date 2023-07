Anul 2024 va fi „Anul Avram Iancu”. Klaus Iohannis a promulgat legea

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Sauca O parte din mine e revoltata: abia in luna iunie, parlamentarii patriei au adoptat proiectul de lege prin care este instituit 2023 ca „Anul Iuliu Maniu”. Cum ar veni, jumatatea de an Maniu. Proiectul de lege nu e deloc spectaculos (e tras parca la indigo dupa altele ce au instituit „ani”):…

- Deputații se intrunesc astazi in ședința, iar pe ordinea de zi sunt 19 chestiuni. Printre acestea ete noua Lege privind Serviciul de Informații și Securitate, proiectul ce permite rambursarea TVA catre unele gospodarii agricole, dar și mai multe Acorduri de colaborare cu Guvernul roman.

- • UDMR a votat „contra“ Proiectul legislativ prin care 2023 devine „Anul Iuliu Maniu” a fost aprobat ieri de Camera Deputaților, for decizional in acest caz, potrivit Euractiv.ro. Cu 203 voturi “pentru”, doua voturi “contra” și 40 de abțineri proiectul, deși este mijlocul anului, a fost aprobat. UDMR…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…

- O categorie de romani primește in prezent bani de chirie, dar au fost aduse modificari importante. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea cu privire la Statutul politistului, care prevede si bani pentru chirie. Este vorba despre legea pentru modificarea si completarea art. 31 din Legea…

- resedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea prin care sunt acordate mai multe facilitati si drepturi persoanelor cu dizabilitati, obligand autoritatile administratiei publice sa asigure accesul acestor persoane la cultura, sport si turism si sa monteze in cladiri si locuri publice adaptari specifice…