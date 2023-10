Antreprenorii români mizează mult pe încrederea clienților pentru creșterea afacerii. Ce riscă să piardă din vedere? Intre incredere și profitabilitate exista o stransa corelație, fapt confirmat de o analiza PwC care arata ca increderea consumatorilor este unul dintre principalii factori determinanți ai variației de performanța, precum și de sondajul recurent privind afacerile de familie care concluzioneaza ca increderea este un avantaj competitiv vital. Vestea buna este ca afacerile de familie se bucura de o mai mare incredere decat alte companii in general, avand un scor mai mare cu 12 puncte procentuale la acest indicator, potrivit barometrului de incredere Edelman. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul lui Manchester City, șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, este suspectat de Guvernul britanic ca ar fi ajutat magnații ruși sa-și mute averile in Emiratele Arabe Unite in perioada razboiului dintre Rusia și Ucraina. Daca acuzațiile se vor dovedi, acesta va fi obligat sa renunțe la clubul din…

- Comisia de administrație si munca incearca astazi sa dea un raport comun cu modificarile la codul administrativ, privind limitarea numarului de secretari de stat la maximum patru pe fiecare minister.

- Imagineaza ti ca afacerea ta devine un adevarat magnet pentru clienti, atragandu i in mod constant si generand profituri semnificative. Vestea buna este ca nu trebuie doar sa ti imaginezi acest lucru poti sa l transformi in realitate Intr o lume in continua evolutie digitala, promovarea eficienta a…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 18 pe autostrada Salonic – Serres din Grecia. Un autoturism cu numere de inmatriculare romanești s-a ciocnit cu un camion. Doi adulți au murit, iar doi copii au fost raniți.

- ,,In mai 2023, Premierul Ciolacu a promis in fața a peste 300 de antreprenori romani, reuniți in cadrul Summitului anual al RBL, ca anul acesta nu se va atinge de taxe. Ni s-au promis stabilitate și, mai ales, predictibilitate fiscala. Trei luni mai tarziu suntem in mijlocul unei furtuni cu masuri peste…

- Astrologul Cristina Demetrescu spune ca prima jumatate a lunii august vine cu vești bune pentru mulți nativi din zodiac. Haide sa vedem, totuși, ce ne rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte. Ce nativi risca sa piarda sume importante daca nu sunt prudenți. Horoscopul inceputului de august 2023…

- Dupa cum s-a stabilit printr-o ordonanța aparuta luna trecuta, profesorii vor primi in toamna o prima de cariera didactica, in valoare de 1.500 de lei. Iata cine se inscrie, concret, pe aceasta lista și la ce vor putea fi folosiți acești bani. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Prima de 1.500…

- Doar 58% dintre afacerile de familie din Romania spun ca vor sa se asigure ca business-ul ramane in familie pe termen lung, comparativ cu 74% in Europa Centrala și de Est (ECE) și cu 66% la nivel global, potrivit sondajului PwC Global Family Business Survey. Mai mult, doar 63% dintre afacerile de familie…