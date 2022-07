Antreprenorii pot obtine finantare rapida de la OmniCredit In prezent, mediul antreprenorial romanesc este unul presarat cu numeroase obstacole, dificultati, blocaje si riscuri neprevazute, majoritatea dintre acestea de natura financiara. Astfel, in calitate de antreprenor debutant, drumul pe care trebuie sa il parcurgi pentru a atinge succesul dorit se poate dovedi unul destul de lung si de anevoios, mai ales atunci cand te confrunti cu lipsa banilor si cu accesul dificil sau chiar limitat la finantarea bancara clasica. Si asta deoarece, dupa cum bine stim deja cu totii, finantarea, respectiv capitalul joaca un rol fundamental in ceea ce priveste supravietuirea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

