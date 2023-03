Stiri pe aceeasi tema

- Nemții de la Bild, Kicker și jurnalistul italian Fabrizio Romano au anunțat ca Julian Nagelsmann (35 de ani) este istorie deja la Bayern Munchen. Thomas Tuchel (49 de ani) ar urma sa conduca echipa in derby-ul cu Dortmund, de runda viitoare. „Știrea exclusiva confirmata: Julian Nagelsmann va fi demis…

- Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Edin Terzic, nu si-a ascuns dezamagirea dupa ce elevii sai au ratat calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, in urma esecului suferit marti seara, la Londra, in fata formatiei engleze Chelsea (scor 0-2). Fii la curent cu cele mai…

- Chelsea – Borussia Dortmund 2-0, in returul optimilor Ligii Campionilor. Dupa ce Borussia Dortmund a caștigat in tur cu scorul de 1-0, englezii au revenit și au intors scorul la general, calificandu-se astfel in sferturile de finala ale competiției europene.

- Borussia Dortmund a egalat recordul de succese la rand ale clubului in Bundesliga (8), vechi de 11 ani, și impart primul loc cu Bayern. In Liga Campionilor, au cinci partide fara eșec. Chelsea - Borussia Dortmund se joaca marți, 7 martie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport…