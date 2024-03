Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul spaniol Xabi Alonso a anuntat, vineri, ca va ramane antrenor al echipei Bayer Leverkusen si sezonul viitor. "Saptamana trecuta am avut o intalnire buna cu Simon (Rolfes, directorul sportiv) si Fernando (Carlo, presedintele) si le-am transmis decizia mea de a continua ca antrenor al lui…

- Xabi Alonso este cel mai in voga antrenor al momentului din fotbalul european, gratie performantelor uluitoare reusite la comanda echipei Bayer Leverkusen, iar actualul lider din Bundesliga nu doreste sa renunte la tehnicianul sau decat in schimbul unei compensatii financiare importante, anunta mass-media…

- Antrenorul lui Bayern Munchen, Thomas Tuchel, a declarat ca nu este singurul responsabil pentru forma proasta a echipei sale. Pe de alta parte spera ca decizia clubului de a se desparți de el la finalul sezonului va fi una care va ajuta echipa. Clubul bavarez a decis in aceasta saptamana sa rupa…

- Fara echipa de cind a parasit Real Madrid in 2021, Zinedine Zidane ar putea reveni la Bayern Munchen in urmatoarele luni. Conducerea clubului german ar incerca sa-l convinga pe antrenorul francez sa preia locul lui Thomas Tuchel in vara. In afara de presupusa revenire a lui Hans-Dieter Flick si de optiunea…

- Presa din Germania și Italia noteaza ca lista posibililor succesori ai lui Tuchel conține 7 variante, cu Zidane și Thomas Muller la rubrica nominalizarilor surpriza. Bayern Munchen e in cadere libera. A pierdut al treilea meci consecutiv, 2-3 la Bochum in Bundesliga, dupa 0-3 cu Leverkusen in derby-ul…

- Bayern a pierdut astazi cu Bochum in etapa #22 din Bundesliga, scor 2-3, iar scaunul lui Thomas Tuchel se clatina tot mai tare. Zidane e favorit sa vina in locul lui. Bayern nu se regasește, Leverkusen se distanțeaza in fruntea Bundesligii cu fiecare etapa care trece. Trupa lui Xabi Alonso e acum la…

- Shannen Doherty, starul din ”Beverly Hills 90210”, a vorbit, recent, in podcast-ul ”Let’s Be Clear” despre un miracol legat de noul tratament contra cancerului. ”Dupa patru incercari, nu am vazut diferența și toata lumea dorea sa schimb tratamentul, dar eu mi-am spus ca trebuie sa-l duc mai departe.…

- Thomas Tuchel (50 de ani), antrenorul lui Bayern Munchen, și-a setat obiectivele pentru noul an, dar a recunoscut imediat ca le va incalca in maxim o zi. Bayern ocupa in prezent poziția secunda in Bundesliga, la 4 puncte in spatele liderului Bayer Leverkusen, dar bavarezii se pot apropia la un punct…