Antrenorul Jean-Marc Furlan a fost dat afara de la echipa Auxerre Echipa franceza din Ligue 1, Auxerre, l-a concediat marti pe antrenorul Jean-Marc Furlan, dupa ce acesta le-a facut semne obscene suporterilor adversi la meciul de la Clermont Ferrand. Furlan se afla deja intr-o situatie dificila, dupa ce echipa sa, AJ Auxerre, ocupa doar locul 16 in Ligue 1, dar concedierea sa a fost grabita de gesturile facute galeriei adverse la meciul din ultima etapa de campionat, de la Clermont-Ferrand. In comunicatul dat publicitatii de clubul Auxerre, este specificat ca "Furlan a avut o atitudine nepotrivita, care nu corespunde valorilor de respect si fair-play sustinute… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSG a remizat cu Reims, scor 0-0, intr-un meci din runda #10 din Ligue 1. Cu Messi in afara lotului din cauza unei probleme la gamba și Neymar pe banca de rezerva, jocul lui PSG a suferit in prima repriza. Doar Fabian Ruiz a reușit sa fie periculos, dar printr-un șut de la distanța. Ramos, la eliminarea…

- Starul argentinian Lionel Messi, accidentat la gamba, nu va juca pentru Paris Saint-Germain in meciul pe care il va sustine sambata la Reims in prima liga franceza de fotbal, a anuntat antrenorul Christophe Galtier, citat de Reuters.

- Edi Iordanescu s-a decis asupra celor 23 de jucatori pe care ii va trece pe foaia de joc diseara impotriva Finlandei. Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV la Antena 1. FRF a publicat vineri lista cu jucatorii…

- Rareș Ilie (19 ani) a jucat 63 de minute la Nice, primind nota 5 in cotidianul Nice Matin pentru prestația de la Belgrad, 1-1 cu Partizan in grupele Conference League. Dupa patru meciuri la rand in Ligue 1 și Conference League in care a pierdut echipa, prinzand un singur minut pe teren, in prelungirile…

- ​Suporterilor echipei OGC Nice le este interzis sa mearga duminica in Corsica, la meciul cu AC Ajaccio, din etapa a șaptea a campionatului Frantei, a anuntat prefectura Corse-du-Sud. Decizia vine la cateva zile dupa incidentele violente de la Nisa, de la partida cu FC Koln, din Conference League.

- Fanii echipei Nice nu vor avea voie sa faca deplasarea duminica in Corsica, pentru meciul cu AC Ajaccio, din Ligue 1, dupa incidentele provocate de acestia la partida cu FC Koln, de joi, din Conference League, scrie DPA, potrivit Agerpres.Ministerul de interne a comunicat ca este binecunoscuta rivalitatea…

- Suporterilor echipei OGC Nice le este interzis sa mearga, duminica, in Corsica, la meciul cu AC Ajaccio, din etapa a 7-a a campionatului Frantei, la cateva zile dupa incidentele violente de la Nisa, de la partida cu FC Koln, din Conference League, a anuntat prefectura Corse-du-Sud, potrivit news.ro.…

- Kylian Mbappe a marcat cel mai rapid gol din ultimii 30 de ani in campionatul Frantei, duminica seara, in meciul cu Lille OSC, disputat in deplasare, cu scorul de 7-1, in etapa a treia din Ligue 1. A fost cel mai rapid gol al campionatului, egaland recordul stabilit de Michel Rio in 15 februarie 1992,…