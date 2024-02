Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, lasa de ințeles ca va renunța la echipa in cazul in care moldovenii vor retrograda la finalul campionatului. FC Botoșani a inceput excelent anul, victorie pe teren propriu cu CFR Cluj, 1-0. Dar trupa antrenata acum de Bogdan Andone e in continuare…

- FC Botoșani a debutat oficial in acest an duminica dupa-amiaza pe ”Municipal”, unde a intalnit pe CFR Cluj in cadrul etapei a XXII – a din SuperLiga. Meciul s-a incheiat cu rezultatul de 1 - 0.

- Rapid - FCU Craiova. Vlad Achim, mijlocașul oltenilor, a acuzat in termeni duri arbitrajul lui Horațiu Feșnic. Achim a criticat decizia lui Feșnic de a dat penalty la hențul comis de Lacroix in propriul careu. Rrahmani a marcat golul doi al giuleștenilor și a deschis drumul spre revenire. Achim, acuzații…

- FC Botoșani continua sa faca transferuri cu speranța ca echipa va putea scapa de la retrogradare și va ramane in primul eșalon și in sezonul viitor. Ultimul jucator adus la echipa este mijlocașului ofensiv Zoran Mitrov (21 de ani) Petrolul Ploiești i-a reziliat contractul lui Mitrov sambata dimineața,…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a declarat ca nu se gandește sa vanda jucatori in fereastra de transferuri din iarna. FC Botoșani au avut un sezon de coșmar pana in acest moment. Moldovenii ocupa ultima poziție in SuperLiga, cu doar 12 puncte obținute in cele 21 de etape. Prima victorie…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a laudat pe Bogdan Andone, noul antrenor de la FC Botoșani. Andone, antrenor trecut și pe la FCSB, a semnat cu FC Botoșani și are misiunea sa scape echipa de la retrogradare. El e laudat de MM Stoica, care a lucrat impreuna cu Bogdan…