Petre Apostol Dupa ce s-a despartit de Corona Brasov la finalul sezonului trecut, antrenorul ploiestean Dragos Dobrescu revine in Liga Nationala de handbal feminin. Fostul international al Romaniei a fost numit in functia de antrenor principal al echipei CSM Roman, avand ca obiectiv redresarea formatiei, dupa un debut de sezon ratat. Gruparea romascana ocupa ultima pozitie in clasament, dupa trei etape nereusind sa obtina niciun punct, pierzand cu Gloria 2018 Bistrita Nasaud, in deplasare, scor 25-30, cu SCM Gloria Buzau, acasa, scor 18-19, si cu SCM Craiova, in deplasare, scor 24-32. Antrenorul…