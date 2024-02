Antrenorul de inot de la Clubul Sportiv Dinamo, in varsta de 20 de ani, care a fost arestat pentru ca a violat o fetița de 7 ani, a recunoscut fapta la audieri. Acesta a admis ca a agresat-o sexual pe copila in momentul in care procurorii i-au spus ca au imagini surprinse de camerele de supraveghere, potrivit digi24.ro El le-a povestit anchetatorilor cum s-a intamplat totul, in momentul in care erau și alți parinți la bazin, deși nimeni nu a vazut agresiunea. Barbatul era colaborator la clubul Dinamo din martie 2023, inainte el a lucrat in mediul privat. Anchetatorii vor sa afle daca antrenorul…